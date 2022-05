Nicolas KERN

Diplômé Bac+4 en 2011 de l'école d'informatique eXia du groupe CESI en tant que Responsable en Ingénierie Logiciels.



Entré comme développeur web chez ACSEO Conseil, je suis maintenant lead developer et développeur web freelance.



En 2018, nous créons Electroson Studio, créateurs de mappings vidéo, micro mappings et pyrotechnie.



Je suis aussi musicien et photographe à mes heures perdues.



Mes compétences :

CSS3

Jquery

PHP

Musique

Web

HTML

CSS

Symfony