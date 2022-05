Sébastien LAURENS

Au cours des trois dernières années, je suis intervenu comme responsable de développements dans une société éditrice de logiciel d'une équipe de six personnes. J'ai participé à la conception, l'élaboration de l'architecture fonctionnelle et technique et la création d'un progiciel destiné à de grands comptes basés sur des technologies web innovantes.



Diplômé de l'École Nationale d'Ingénieurs de Brest (ENIB) en 2001.



La complémentarité des compétences durant plus de 3 années de collaboration et la volonté d'être acteur de projets innovants a conduit naturellement à la création d'ACSEO début 2009.



Issue de l'ingénierie et du conseil, l'équipe d'ACSEO veut mettre en oeuvre son expérience dans le pilotage de projets et les technologies de l'information pour répondre aux besoins de porteurs de projets et des PME.



Mes compétences :

Hibernate