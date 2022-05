Vincent DELHOMMOIS

Une illustration de ma façon de vivre :

La meilleure façon de prédire l’avenir, c’est de le créer. [Peter F. Drucker]



****************

Compétences techniques :

o Java, struts, hibernate sur gros projets

o ZK, Web 2.0

o Oracle 10g, 11g RAC, postgreSQL, mySQL

o Workflow w4, VDoc Process, GED

o Crystal reports



****************

Compétences fonctionnelles :



o Gestion d'équipe

o Pilotage de projets (études de l’existant et des besoins, analyse fonctionnelle et technique, intégration, suivi réalisation, …)

o Gestion de projet/équipe via des méthodes agiles

o Réalisation de cahiers des charges fonctionnels et techniques

o Analyse, optimisation et automatisation des process



Mes compétences :

Hibernate

SQL

Informatique

Système d'information

Java EE

Java Platform

Gestion de projet

Oracle

Management

Workflow

Struts