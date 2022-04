Sylvain ZABAWSKI

Issu de l'ESISAR, dont le cursus est orienté électronique, informatique et automatique, je me suis plus spécialisé dans le domaine de l'électronique. Ensuite, j'ai intégré la societ Ségula dans laquelle j'ai eu diverses missions pour le bureau d'études électricité et électronique d'Irisbus et Renault Trucks



Je suis actuellement responsable d'une unité de 15 personnes dans les domaines de l'électronique et de l'informatique industrielle et chargé du developpement de notre business auprès de nos grands comptes de la region lyonnaise.



Mes compétences :

Automobile

Electronique

Gestion de projet