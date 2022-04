Elsa FACHINETTI

Bonjour !



Précédemment responsable éditorial pour le site digiSchool média (http://www.digischool.fr ) à Lyon (69), je me passionne pour la rédaction web et le webmarketing depuis déjà plusieurs années.



En ce qui concerne mes loisirs, je suis quelqu'un de très curieux et je suis donc attirée par beaucoup de choses. En dehors du web, je suis une grande lectrice de fantasy et de polars, ainsi qu'une amatrice de cinéma, de jeux vidéo indépendants et de culture japonaise !



Spécialisations :

- Certificat Voltaire : 905 (grille de lecture du score : http://www.projet-voltaire.fr/documents/plaquette_cv/grille_score.pdf ). Vérifiez mon résultat sur http://www.certificat-voltaire.fr/ avec le code RKD9RE.

- Rédaction web

- Référencement naturel (SEO, SMO)

- Campagnes de liens sponsorisés

- Réseaux sociaux

- Réalisation d'interviews, de dossiers et d'articles pour un magazine étudiant et des blogs.

- CMS : Wordpress, DotClear, Joomla !, Magento, Drupal.

- Anglais : lu, écrit, parlé.(TOEIC : 790)



Mes compétences :

Rédaction web

Écriture

Rédaction

Référencement

Web marketing

Réseaux sociaux

Communication

Journalisme

Web

Orthographe