Elsa GAUTIER

Actuellement sur Lyon, je suis à la recherche d'un emploi. Depuis 10 ans je parcours la France et l'étranger pour y découvrir le fonctionnement de divers établissements touristiques et associations. A plusieurs reprises j’ai dirigé des lieux d'hébergements. Je me suis également tournée vers l'aide au personnel saisonnier. J’ai eu l’occasion de travailler avec différents publics, je sais donc m’adapter aux attentes et aux besoins de chacun.



COMPÉTENCES



Tourisme : Gestion de l’accueil et des réservations dans une structure touristique, suivi de dossiers, relations avec les différents prestataires et la presse, connaissances des divers types d’hébergements et destinations touristiques, promotion et commercialisation, organisation d’évènements et de manifestations, vente de prestations et facturation, élaboration de la documentation touristique. participation à la mise en valeur du patrimoine, actions de communication, élaboration et suivi de projet de promotion touristique.



Gestion de projet : Gestion administrative, organisationnelle et suivi budgétaire. Projet de développement avec les acteurs locaux , chargée de projet pour la création d’un gîte de France, organisation et planification des journées du patrimoine, organisation et développement d’activités sportives et culturelles.



Informatique : Word, Excel, Access, Publisher, PowerPoint, Internet, Ingénie, Cyvel, Toursinsoft .



Evénementiel : Organisation d’évènements et de manifestation, conception et pilotage de projets, suivi logistique, sélection des prestataires.



Animation : Titulaire du BAFA, nombreuses expériences. Mise en place et développement de projets éducatifs et culturels.



Mes compétences :

BAFA complet qualifié