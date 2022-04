Elsa GILBERT

Manipulatrice en électroradiologie et imagerie médicale depuis 2003 en île de France et secrétaire médicale Motivée et polyvalente, j'ai travaillé dans la fonction publique et le privé, je m'occupe actuellement aussi bien de l'accueil, de la réception téléphonique, de la prise de rendez-vous, de l'encaissement et la facturation, des commandes, de la gestion du service que d'exécuter les examens radiologiques.

Diplômée d'un bac SMS et d'un DTS en IMRT, ayant des expériences dans l'animation et l'encadrement, je suis capable de m'adapter à différentes situations.

J'aime le relationnel, j'ai le sens de la communication, j'ai l'habitude d'accompagner, de gérer et d'encadrer.





Mes compétences :

PERMIS DE CONDUIRE

Secrétariat

Bureautique

Gestion budgétaire

Accueil physique et téléphonique

Accueil des clients

Gestion des stocks

Gestion de la relation client

Gestion des commandes

Sténographie

Courrier

Conseil