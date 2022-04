Elsa GLOMBARD

La transformation des modalités d’accès aux savoirs et des usages en formation impose de se lancer à la conquête de nouveaux territoires du développement des compétences (le digital, le social et l’expérientiel).



Dotée d’une solide expérience en ingénierie pédagogique et d’une forte appétence pour l’innovation et les pratiques collaboratives, mes expériences récentes en formation ont toutes eu pour ambition de faire de l’intégration du digital un levier de changement et de responsabilisation croissante des collaborateurs dans l’évolution de leurs compétences.



Portée par de solides aptitudes relationnelles et convaincue que l’esprit d’équipe est la meilleure garantie d’atteindre ses objectifs, j’éprouve un réel plaisir à fédérer les talents, les énergies et les compétences autour de projets collectifs.



Mes compétences :

Direction générale

Ingénierie de formation

Gestion d'équipe

Gestion de projet

Communication Institutionnelle

Gestion événementielle

Conception - Rédaction de supports pédagogiques