Elsa GODET

Depuis l'obtention d'un master professionnel à l'Université Paris 7, je suis spécialisée dans la gestion de projets de médiation scientifique. Tout au long de mon parcours universitaire et grâce à mes expériences professionnelles, j'ai acquis des compétences en journalisme, réalisation audiovisuelle, création d'exposition et conception graphique, pour la promotion et la diffusion des connaissances scientifiques.



Depuis 2006, je suis infographiste scientifique freelance.



http://science-graphique.webnode.fr/



Mes compétences :

Chef de projet

Édition

Infographie

Journalisme

Multimedia

Presse

Rédaction

Rédaction Presse

Vulgarisation

Vulgarisation scientifique