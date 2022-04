Elsa GODIN

Issue d'un parcours scolaire atypique dont je suis assez fière, cela me permet de m'inscrire dans une démarche de polyvalence qui me confère une grande adaptabilité dans le travail ainsi qu'une envie effreinée de perfectibilité.



Une expérience professionnelle d'une bonne dizaine d'années dans le domaine administratif et des RH, m'a permis d'acquérir une grande autonomie dans le travail.



D'un naturel convivial, je n'ai aucune difficulté à travailler en équipe et suis dans une recherche permanente d'optimisation du poste.



Mes compétences :

Communication

Informatique

Gestion administrative

Microsoft Excel

Microsoft Word

OPX2

Lotus Notes

Microsoft PowerPoint

CIEL Gestion commerciale

Visual Planning

Microsoft Access

Ciel Compta

Ciel Paye

SAP

Dauphin

Autonomie professionnelle

PGI