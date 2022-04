Elsa GOUJON

Bonjour,

Je possède une expérience de 10 ans dans le domaine de la solidarité internationale et le secteur médico-social.

J'ai été chef de projet pour des ONG humanitaires, au siège et sur le terrain.

J'ai dirigé une association dans le domaine de la lutte contre le VIH/SIDA.

J'ai coordonné des évaluation et des études.

J'ai créé récemment ma société de conseil et je propose mes services d'évaluation, conduite de projets, étude aux acteurs du secteur non lucratif.

Je propose également des formations dans les domaines suivants :

- gestion de projet - évaluation - management

- vie associative - ONG

- méthodes d'enquête sociologique

- interculturalité

Je suis diplômée de Sciences-Po et je parle couramment anglais et espagnol.



Mes compétences :

Enquêtes qualitatives et quantitatives

Gestion de projet

Études qualitatives

Conseil

Recherche

Développement

Humanitaire

Coordination

Social

International

Sécurité alimentaire

ONG

Enquêtes

Evaluation de projet

Diagnostic

Management d'équipe

Formation

VIH/SIDA

Interculturalité