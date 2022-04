Elsa RIGAL

10 ans d’expérience dans le conseil aux organisations.



Aide à la décision sur la base de l’évaluation des enjeux terrain et stratégiques, mais surtout de l’étude des représentations des personnes impliquées. Accompagnement à la co-construction de solutions. L’objectif : aboutir à des solutions réalistes, efficaces et opérationnelles, qui remportent l’adhésion de tous.



Douée pour la structuration et la synthèse des idées, la planification et l’anticipation, la rigueur dans le travail, la motivation des parties-prenantes, l’harmonie et la cohérence dans les organisations, les projets et les équipes.



Passion pour la découverte et la valorisation du potentiel humain, et la mise en contact démultiplicatrice de talent !



Goût prononcé pour les environnements multiculturels, l’innovation, la recherche de la qualité, l’absence de monotonie, les projets ayant un impact social et les organisations aux valeurs humaines fortes.



Le bonheur au travail ? Autonomie, prise d’initiative et critique constructive associées à richesse du travail d’équipe, écoute et échange.



Mes compétences :

ONG

Conseil en communication

Conseil en organisation

Pilotage de projet

Accompagnement du changement

Études qualitatives

Evaluation

Formation

Management

Direction générale

Gestion de la relation client

Association loi 1901

Communication

Planification de projet

Veille stratégique

Collectivités Territoriales

Relations Publiques

Réseaux sociaux

Conseil

Gestion de projet

Recrutement

Networking

co-construction

Prospection

Stratégie