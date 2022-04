Elsa HOFFERER

J'ai effectué une mission de 11 mois au sein du Service Vieillesse et Handicap du Conseil général des Alpes de Haute Provence.

Ma principale fonction a été la rédaction du Règlement départemental d'aide sociale (RDAS) et sa diffusion au sein des services concernés (formation des agents à son utilisation).

En parallèle je servais de référent juridique auprès des agents du services et des services territoriaux de la solidarité.

Pour cela j'ai participé à l'élaboration d'outils de suivi et d'analyse, de procédures, protocoles et barèmes.



Mes compétences :

Droit public