Elsa HUCKI

J'ai un long parcours atypique, plein de rebondissements...



Aujourd'hui et ce depuis 2004, je dirige une agence de communication globale à Hyères.

Mais à mes tous débuts dans la vie active, j'ai d'abord été photographe, pour des agents immobilier de prestige en Guadeloupe. Ensuite, toujours en Guadeloupe, j'ai eu une agence d'événementiel (shows, spectacles, défilés, etc), 3 de nos événements phares ont été l'organisation d'un show d'ouverture pour le « Salon de la Photographie », l'organisation d'un « Gala pour le soutien aux sinistrés du Honduras » (diffusé sur la TV guadeloupéenne en prime-time), l'organisation d'un spectacle de « Cabaret » pour la salle de spectacle du « Casino de Gosier » (pour lequel nous avons également créé un atelier de couture…). J'ai donc du gérer pas mal de choses... Administratif, financier, management, direction artistique, régie générale, communication, relations presse, gestion de crise (grèves guadeloupéennes), et j'en passe. Ces quelques années folles guadeloupéennes ont été extrêmement formatrices !



De retour en Métropole, j'ai travaillé un temps avec l'agence Starline Toulon ou j'ai donné des cours de maquillage et de défilé aux apprentis mannequins de l'agence. J'ai initié un projet d'événementiel avec les dirigeants mais pour des questions budgétaires, le projet n'a pas vu le jour.



Voulant rester à Hyères, j’ai alors entrepris de me former toute seule à la création de sites web, ayant vu mon père créer des logiciels depuis mon enfance et utilisant la retouche photo numérique depuis bien avant la consécration de Photoshop, l'informatique était quelque chose d'évident pour moi. Après 2 ans d'auto-formation, j'ai créé mon agence web et acquis de nombreuses autres compétences depuis.



Mes compétences :

Chef de projet

Chef de projet web

COMMERCE

Création

création web

E commerce

E marketing

E- Marketing

Intégration

Intégration web

Internet

Marketing

Projet web

Web

Web-marketing

Webdesign

Webdesign e commerce

Webmarketing

Conseil

E-commerce

Gestion de projet web

Communication

Web design

Graphisme

Management

Publicité