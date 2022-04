Elsa LACUEY

Dynamique, créative et aimant le travail d’équipe je suis détentrice d’un BTS Communication. Actuellement à l’ISEG Marketing & Communication school Bordeaux je prépare un master communication manager dans le but de prétendre au poste de Chef de projet.



En parallèle de mes études, je suis membre du bureau du Club Municipal Floirac Cenon Handball en tant que chargée de communication, ce qui me permet de mettre en œuvre mes compétences et renforcer mes connaissances théorique et pratique du milieu.



Mes compétences :

Pack office

Mac

Photoshop

Windows