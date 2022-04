Elsa MAILLOT

15/07/85



Créatrice de la marque "Chick'N Rock by L'za spirit" = > http://lzaspirit.wix.com/chicknrock

Designer de mode / Concepteur graphique



Passionnée de mode depuis toujours, j’ai exercé le métier de styliste durant six ans pour différentes sociétés et différents univers: lingerie, accessoires, prêt-à-porte féminin, sportswear homme et enfant.

Mes missions était de:

- étudier les tendances de demain

- créer des lignes de vêtements en fonction de la demande

- élaborer des fiches techniques et suivre le produit jusqu’à la fin de sa conception

- créer des imprimés, rechercher des couleurs et des tissus adaptés

- développement en collaboration avec les fournisseurs européens et étrangers



Aujourd'hui, je suis auto-entrepreneur.

D'une part je continue à travailler pour les bureaux de style,

je donne des cours de couture dans des écoles primaires de Bordeaux.

Et je développe également ma marque d'accessoires pour enfant "Chick'N Rock by L'za spirit"



Mes compétences :

Infographiste

Graff

Couturière