Elsa MANCHUEL

En licence professionnelle "management de la sécurité publique et privée" (sûreté et prévention incendie), je souhaiterais travailler dans la sécurité (manager sécurité/coordinatrice puis responsable sécurité).

Je suis actuellement stagiaire au Kipstadium (Sports collectifs Décathlon).



Titulaire d'une licence générale en droit, j'ai également des compétences juridiques qui peuvent être utiles.



Non bilingue mais aimant beaucoup l'anglais, je verrai comme un défi personnel un éventuel poste qui demande des relations avec des étrangers.