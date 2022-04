Elsa Manghi est formatrice et consultante, spécialisée sur le genre, la santé et la gouvernance des collectifs.



Thématiques

GENRE et EGALITE : Egalité professionnelle, Petite Enfance, Santé, VIH, Sport, Violences de genre

SANTE : VIH, Humanisation des soins, Santé des jeunes, Santé sexuelle et reproductive, santé et prison

GOUVERNANCE : Coopération, collectif, participation, structuration, Organisation, Prise de décision.



Expertise

/// Formation

Ingénierie de formations, animation d’ateliers, approche participative, propositions d’outils méthodologiques.

/// Accompagnement

Diagnostic participatif de l’organisation et mise en œuvre d’actions pour le changement

Suivi et évaluation de projets, cycle de projet, indicateurs d'impact et de résultats, Recommandations et Aide à la décision.

Intégration transversale de l'égalité femmes-hommes et du genre, dans la stratégie, les activités et programmes.

/// Recherche

Conduite d’entretiens, Réalisation d’études et d’enquêtes, Rapports, Articles scientifiques.



Ses clients sont des associations, des fondations, des coopératives et des entreprises, appartenant à l'Economie Sociale et Solidaire (Le planning familial, Ile de France active, Coopaname, Forim...), au secteur public (Région Ile de France, Agence Française du Développement, Ministère des affaires étrangères, Expertise France...), et au secteur privé (Carrefour Market).



Chercheuse de formation, Elsa Manghi a toujours mené une activité de recherche. Ces dernières années, elle consacre ses recherches aux questions de Genre et de Coopération.



Diplômée d'un doctorat en sciences cognitives, elle a enseigné la psychologie à l'université, puis poursuivi ses activités dans le secteur associatif pendant 10 ans, sur les droits humains, puis la santé. Elle a travaillé pour Médecins du Monde et AIDES.

Elle est co-fondatrice de ROuGe - Réponses et Outils sur le Genre (www.equiperouge.fr), de la Manufacture Coopérative (www.manufacture.coop) et associée de Coopaname (www.coopaname.coop).



Mes compétences :

Egalité professionnelle