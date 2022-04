Elsa MARQUES

Bonjour à vous,



Diplômée d'une licence en Psychologie Clinique, suivi d’un parcours au titre RNCP psychologue du travail, je recherche un CDD ou plus bien évidemment.



Mon parcours professionnel m’a permis d’acquérir des compétences que je souhaiterai mettre à profit dans le domaine de l'insertion professionnelle.



Ma précédente expérience dans un cabinet marketing en tant que chargé de projet et coordinatrice d’une cellule de recrutement opérationnelle m’a permis d’acquérir des compétences que je souhaiterai mettre à profit dans le domaine de l'insertion professionnelle.

Mon rôle consistait à identifier les profils, établir un sourcing, recruter, former et accompagner des personnes (1 à 100 personnes) tout en répondant aux attentes de mon client.



Mon expérience au sein du siége social du Crédit Agricole m'a permis de développer mes compétences en RH et plus précisément dans l'accompagnement au changement. Lors de la réalisation d'un projet GRH pour la mise en place d'agences bancaires sur un marché en développement. Pour ce faire j'ai dû analyser "la culture mahoraise" afin d'optimiser le recrutement et l'intégration des nouveaux salariés.



Mes expériences dans des milieux professionnels différents m’ont permis d’acquérir des connaissances du marché de l’emploi ce qui me conforte dans l’idée que je souhaite continuer ma route dans le domaine de l'insertion.



Mes compétences :

Recrutement

Relations clients

Techniques de management

Techniques de conduite d’entretien

Techniques d’écoute et de relation à la personne

Animation de formation

Analyse de poste de travail

Identification de profils

Sourcing

Ressources humaines

Management