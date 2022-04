Jean-François CARPENTIER

Consultant dans le domaine de la gestion et de la sécurisation du système d'information intervenant sur différents projets :



Réalisation d'audits (normalisation et amélioration des services du Système d'Information, stratégie de sauvegarde, analyse de risques liés à l'infrastructure,...).

Assistance à la mise en place d'un SMSI (Système de Management de la Sécurité Informatique)

Etude et conception de Plan de Reprise d'Activité (PRA) et de Plan de Contnuité d'Activité (PCA).

Etude d’opportunité (sécurité, SLA, risques) pour la migration du SI vers le Cloud Computing.

Optimisation de la Gouvernance de système d'information et démarche vers le Green-IT (L'informatique Verte).



Formation en informatique, sensibilisation à la sécurité.



Mes compétences :

ITIL

Gouvernance IT

Analyse de risques

ISO 27001

PRA

PCA

ISO 27005

Formation