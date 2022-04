Elsa MINETTI

Après un DUT Carrières Sociales dans l'animation socioculturelle, je suis rentrée directement dans le monde du travail où j'ai eu l'opportunité d'intégrer une association mandatée par les collectivités territoriales pour gérer des structures d’accueil de loisirs périscolaires dans le Bas-Rhin.

Mes missions, en tant que directrice de cette structure, m'ont amenées à assumer de lourdes responsabilités. Autant pour respecter les protocoles d'accueil des mineurs (réglementation DDJS) que dans la gestion humaine et financière, j'ai su mettre en avant ma rigueur et ma méthodologie d'organisation. J'ai aussi su impulser un nouveau dynamisme en cherchant à impliquer mon équipe et les acteurs locaux dans la vie de la structure.



Après ce poste, riche en expériences significatives, j'ai repris mes études et suis rentrée en Licence Professionnelle "gestion de projets internationaux en co-développement" à l'université de Besançon. Dans le cadre de mes études, je suis partie en mission au Maroc pour appuyer et soutenir des associations marocaines dans la conception de projets à dimension euro-méditerranéenne. J'ai eu à développer et entretenir un réseau de partenaires extérieurs, rédiger les dossiers de demande de subventions adressés à l'Union Européenne et aider à l'organisation générale des projets. Cette expérience humaine et professionnelle m'a rendu plus opérationnelle et m'a confortée dans l'idée que je suis en capacité d'assumer des responsabilités, d'être autonome et adaptable en toutes circonstances.



De retour en France, j'ai eu l'opportunité de retrouver un emploi dans l'animation au pôle jeunesse de St Egrève (38) où je mets en place des projets socioculturels en direction d'un public ado/pré-adolescent tout au long de l'année, pendant les vacances et sur des événements spécifiques.

Je fais également de l'accompagnement de projets jeunes pour les 18-25ans en les orientant vers des dispositifs et/ou des structures dont ils ont besoin pour commencer leur vie de jeunes adultes.









Mes compétences :

Adaptabilité

Autonomie

Bon relationnel

Communication

Goût du travail en équipe

Professionnalisme

Relationnel

Rigueur

travail en équipe