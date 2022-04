Arno MINETTI

Après 8 ans d’expériences sur le terrain au contact de clients, et de nos équipes sur plusieurs projets,

j’ai envie aujourd’hui d’évoluer dans une dimension supérieure.



Les opportunités et missions qui m’ont été confiées m’ont permises de mettre en oeuvre mes qualités complètes de manager au sens large.



Au delà de l’aspect commerçant, mon travail s’articule sur une base humaine: la recherche de la bonne personne pour la bonne mission, suivi par un accompagnement des équipes afin de faire grandir ces profils à court, moyen et long terme dans l’optique d’offrir aux clients un une expérience différentes face à la dématérialisation de la vente que l’on peut sentir aujourd’hui.



Mes valeurs et convictions me permettent de penser que le future du RETAIL et du WHOLESALE ne peuvent se passer aujourd’hui de vision à long terme tournées autour de 4 points fondamentaux.

Ces 4 dimensions fondamentales de mon travail (Commerciale, Professionnelle, Esthétique et Emotionnelle) ont pu être mise en place lors de la prise en charge de l’ouverture d’un nouveau concept, et de voir son chiffre d’affaire développé année après année malgré la conjoncture économique délicate.



Au delà des processus de gestion réfléchis et optimisés: la ligne directrice du développement commercial doit être orientée sur l’ADN de la marque et le partage authentique de moments avec nos clients dans le but d’ancrer des moments sincères dans leur esprit, les faire rêver. Les équipes doivent être recruter et former selon leurs savoir être tout en leurs donnant la formation nécessaire afin de consacrer un maximum de temps au contact de nos clients, visant une fidélisation parfaite pour pérenniser une activité et faire progresser un chiffre d’affaire à long terme.



Mobile et sur-motivé par la réflexion, la mise en place de stratégies de vente à long terme optimisées et de solutions, je suis à la recherche d’un nouveau challenge fort.