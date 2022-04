Elsa MONCOQ

Après une formation de Technicien Spécialisé dans les Métiers Aéroportuaires à l'ESMA en 2009, j'ai passé un peu moins de 3 ans au poste d'Agent de Trafic au sein de Map Handling à Toulouse-Blagnac et Europe Handling à Roissy-CDG.



J'ai quitté le tarmac pour intégrer l'ENAC en septembre 2013 où j'ai suivi la formation de Téchnicien Aéronautique d'Exploitation, en alternance avec Airfrance pendant 2ans, au titre d'apprentie-Préparateur de Plan de Vol.



Je suis aujourd'hui diplômée ENAC et titulaire au poste de Technicien PPV chez Airfrance. Je franchis chaque jour les portes du CCO pour mon plus grand plaisir.