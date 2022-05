Marina CHEVRIER

10 ans d'expériences dans les médias (télévision, radio) et puis cette envie de voyager et de découvrir de nouveaux domaines professionnels. La vie me ramènera pourtant bien vite vers ma plus grande passion, mon premier amour : la présentation en télévision, le journalisme.

Après avoir obtenu mon diplôme de journaliste de télévision avec une bi-qualification JRI / Rédactrice à l'ESJ PRO de Montpellier (Ecole Supérieure de Journalisme), me voici fin prête à relever de nouveaux challenges.

Sachez que je suis ouverte à toutes opportunités !



Mes compétences :

Aisance relationnelle

Adaptabilité

Gestion d'équipes

Réactivité

Gestion de projets

Communication visuelle

Production audiovisuelle

Présentation TV

Journalisme TV

Animation radio

Rédaction