Spécialités : Achats



Achats produits et services

Maîtrise des process achats (RFI, RFP, logiciels d'e-procurement)

Négociations commerciales et contractuelles

Contractualisation

Relation fournisseur



Mes compétences :

Lancement et conduite d'appel d'offres

Maitrise des process achats

Négociation et contractualisation

TOEFL

Toeic

ARIBA

E-sourcing

Capacité d’adaptation, rigueur

Achats responsables

Achats