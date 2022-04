Elsa MULLER

En décembre 2014, j’achève mon cursus au sein de la filière Energie et Procédés de l’IFP School, que j’effectue en alternance sur le site industriel de La Chambre, Arkéma. Je suis donc dès à présent à la recherche d’un emploi d’ingénieur procédés, directement lié au secteur de l’Energie.



Mes diverses expériences, en R&D, en projets d’ingénierie ou sur terrain, font de moi une ingénieur procédés à même d’être un atout pour votre entreprise. Ainsi, si vous recherchez une ingénieur motivée, rigoureuse, persévérante et dotée d’un grand sens du contact, n’hésitez pas à me contacter !



Mes compétences :

Génie des procédés

Génie chimique

Études économiques

Adaptabilité

ProII

PFD, P&ID

Aspen Plus, HYSYS