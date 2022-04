Elsa NÉDÉLEC

Diplômée en 2006 d’Audencia Nantes d’un Master en management, spécialisée en marketing international, mes différentes expériences s’articulent autour de quatre métiers : stratégie, marketing de l'innovation, digital, et communication.



J'ai obtenu en janvier 2016 un Master en Développement Durable et qualité globale au CNAM, pour asseoir mes connaissances et ma légitimité dans les secteurs de l'environnement et de l'innovation sociétale.



Je serais heureuse d'échanger avec toute personne intéressée par les thématiques suivantes : innovation sociale, environnementale et numérique, design thinking, entrepreneuriat, économie collaborative, économie circulaire, communication responsable, design de marque...



Compétences principales :

étude stratégique

gestion de projet

communication

nouveaux concepts

entrepreneuriat

digital

experience utilisateur

community management





Retrouvez-moi sur TWITTER @Elsa_Nedelec



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Communication

Conseil

Création

E-crm

ECRM

Entreprenariat

Evénementiel

evenementiel culturel

Gestion Projet

Internet

Journalisme

Management

Marketing