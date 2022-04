Elsa NELKENE

Bonjour,



Diplômée d’un Master 2 d’Ergonomie : Facteurs humains et Ingénierie des systèmes d’information, je suis actuellement Conseillère d’Orientation Psychologue au CIO de la Belle de Mai, Marseille IV. Mes missions sont les suivantes : informer et proposer des projets professionnels adaptés aux individus, administrer des tests psychotechniques (évaluation des compétences, détection de troubles, élaboration de dossiers CDO/CDA, …), suivi personnalisé, focus group, ... En parallèle, je suis chargée d’enseignement à l’Université de Provence. J’interviens dans l’UE5P (Projet Professionnel Personnalisé et Préfiguration de Parcours) pour les étudiants en licence 2. Issue d’une formation en psychologie du travail (insertion et orientation professionnelle, formation, recrutement, risques psychosociaux, communication et organisation du travail), j’ai choisi l’ergonomie pour compléter mon parcours universitaire. Mes études m’ont aidé à acquérir les méthodes nécessaires pour améliorer les conditions de travail, optimiser la productivité, rationaliser les processus et concevoir des préconisations adaptées à chaque situation. J’ai réalisé un travail d’étude et de recherche sur les conditions de travail, l’insatisfaction et le turn over (effets des caractéristiques de la tâche, du désir de reconnaissance et des facteurs d’ambiance sur la satisfaction et la rotation du personnel). Mon mémoire de recherche portait sur les effets de l'amélioration de l'ambiance sonore sur la fréquence et les caractéristiques des accidents de travail.

A présent, je suis intéressée par toutes opportunités qui me permettraient d'être ergonome consultant et de me spécialiser dans l’étude des conditions de travail organisationnelles (autonomie des opérateurs, pression temporelle, charge de travail,...).

Les interventions ergonomiques étant multiples et variées(que ce soit au niveau de la correction, de la conception ou de l'aménagement), je préfère ne pas me limiter dans mes attentes professionnelles.



C'est avec plaisir que j'échangerais avec vous!





Vous pouvez me contacter par mail : elsa.nelkene@hotmail.fr

par téléphone : 06 89 91 11 91



Mes compétences :

Métrologie

Insertion professionnnelle

Aménagement de poste

Prévention des risques professionnels

Analyse des situations de travail

Entretiens individuels

Recrutement