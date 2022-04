Elsa PANTANELLA

Agée de 33ans, je travaille dans le commerce chez Décathlon depuis 2006. Du métier de vendeuse j'ai su évoluer sur le métier de responsable de rayon puis de responsable services clients.

Très dynamique et curieuse, je souhaite m'ouvrir à de nouvelles opportunités liées au commerce toute en me permettant d'appliquer des compétences déjà acquises et d'en développer des supplémentaires.

Ma rigueur et mon goût fort pour le management me pousse à rechercher des emplois où la gestion d'équipe et de projet sont au centre de l'activité.



Mes compétences :

COMMERCE

Gestion personnel

Management

Organisation

Rigueur