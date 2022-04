Elsa PAVARD

Etudiante en Master Qualité et environnement en Productions animales, je souhaiterai poursuivre mes études dans le domaine de la qualité d'élevage.

Je m'intéresse à l'éthologie, aux techniques d'élevages, à la nutrition et santé animale, ...



Je suis à la recherche de stages dans ces domaines, pour parfaire mes connaissances et enrichir mes expériences professionnelles.



Mes compétences :

Pack office et recherche internet

Réseaux sociaux