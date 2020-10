Elsa PERRIN

En tant que traductrice indépendante, mes domaines de spécialité sont : la finance responsable (ISR, impact investing) et les enjeux de développement durable du point de vue des entreprises (RSE, analyse ESG), les énergies renouvelables (solaire photovoltaïque) et la mobilité propre, la gestion des données et les technologies d'automatisation.



Je me passionne pour les idées (neuves), les solutions (pratiques) et la communication (interculturelle). Tout aussi à l'aise dans les registres rédactionnel que technique, je n'aime rien tant que chercher une information précise et trouver une formulation fluide pour exprimer un concept au plus juste.



Je suis toujours à la recherche de nouvelles expériences professionnelles et de nouvelles collaborations.



Mes compétences :

Localisation

Terminologie

Traduction juridique

Traduction financière

Traduction allemand français

Rédaction technique

Traduction technique

Traduction anglais français

Rédaction