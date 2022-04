Elsa POUMEYREAU

Une expérience de 15 ans en marketing et communication dans divers secteurs d’activité, produits et services (B2B, B2C).

- Marketing stratégique : veille concurrentielle, analyse et préconisation de solutions ;

- Marketing opérationnel : définition et pilotage de projet, mix-marketing, mise en place d’animations commerciales et marketing, conception et rédaction de supports commerciaux et contractuels ;

- Communication : définition de la stratégie, réalisation des supports, organisation de salons professionnels ;

- Management : animation et coordination d’équipes internes et externes.



Mes compétences :

Communication

Gestion de projet

Management

Marketing opérationnel

Organisation d'évènements

Marketing produit

Marketing Mix

Étude de marché

Marketing stratégique

Développement produit

Lancement de projet

Lancement de produits

Lancement d'offres

Stratégie de communication

Marketing fidélisation

Benchmarking