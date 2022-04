Elsa PROTEAU

Sensible à l’humain, ayant le sens des responsabilités et le goût des échanges, je souhaite manager des établissements de santé.

Mes différentes expériences professionnelles dans le domaine médico-social m’ont permis de me faire une idée plus précise des problématiques qui touchent le milieu de la gériatrie.

J'ai ainsi appris à agir de façon autonome, dynamique, efficace et à m’adapter aux situations rencontrées et aux différents interlocuteurs.