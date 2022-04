Elsa RAMIREZ

J'ai tourné et réalisé mon premier documentaire en 2002, "Le Complexe de Napoléon" sur un peintre nain qui réalise des fresques gigantesques en trompe l'oeil.



J'ai réalisé en 2004 "l'Enfant, la Parole et la Cité" un documentaire de 52 minutes sur les enfants qui participent activement à la vie de leur collectivité locale. Ce projet m'a amené à filmer pendant deux ans des enfants de 8 à 12 ans dans différents pays d'Europe.



J'ai ensuite élargi mon champ d'activité en faisant du montage. Ce qui m'a conduit notamment à travailler de 2007 à 2008 en tant que monteuse pour l'émission hebdomadaire Mixtendances diffusée sur France O.



Parallèlement, je me suis intéressée à la captation de spectacles, de concerts, d'enregistrements en studio... Evénements pour lesquels je réalise ensuite le montage et l'authoring.



J'ai aussi poursuivi la réalisation de documentaires et de films institutionnels.



Je suis actuellement en tournage de mon prochain documentaire.



Pour découvrir des extraits de certaines de mes réalisations, vous pouvez visiter mon site

www.elsaramirez.com



Mes compétences :

Montage

Documentaire