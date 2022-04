Junmin REN

Ma compétence :

- Droit des contrats ;

- Droit de la propriété intellectuelle et le transfert de technologie ;

- Droit des affaires internationales ;

- Droit des sociétés ;

- Enseignement de droit ;

- Négociation, synthèse, conseil et expertise ;

- Excellente rédaction des actes en chinois, français et en anglais ;

- Aisance en informatique

- Compétence linguistique : Français, courant ; Anglais, bon niveau ; Chinois, langue maternelle



Publications:



A. Ouvrages

- Ouvrage personnel (thèse soutenue), La protection juridique des inventions dans les relations commerciales entre la France et la Chine – Etude de droit comparé et de droit international privé, Editions You-Feng, 2007, 592p., I.S.B.N. 2-84279-307-2 (en français).



B. Articles

1. L’insuffisance de la protection des salariés dans la loi chinoise du 27 août 2006 sur la faillite d’entreprises au regard du droit français, Revue internationale de droit comparé, 2010, n° 4, pp. 955-981 ;

2. Etat de la protection juridique du droit d’accès à l’information environnementale en Chine, problèmes et mesures de perfectionnement, Recueil des articles en droit chinois sur l’environnement (à paraître)

3. La nouvelle loi chinoise du 27 août 2006 sur la faillite d'entreprises et quelques réflexions critiques, Revue internationale de droit comparé, 2008, n° 4, pp. 929-956.

4. La transposition et la mise en œuvre des dispositions de l’OMC en faveur de la santé publique : le cas du droit chinois, Revue internationale de droit comparé, 2008, n° 1, pp. 157-180 ;

5. Les dispositions de l’OMC sur les brevets liés à la santé publique et leur transposition dans le droit chinois, Revue de droit international et de droit comparé, 2008, n° 1, pp. 23-57 ;

6. La contrefaçon en Chine de la propriété intellectuelle, Revue internationale de droit comparé, n° 2, 2007, pp. 361-382.

7. Les dispositions du droit français en matière de droit d’auteur dans la société d’information et ses efforts remarquables, China WTO Tribune, 2007, n° 1-2, pp. 84-86 (en chinois) ;

8. Détermination et indemnités de la responsabilité civile résultant de la pollution environnementale en droit français, Revue Européenne du Droit et de l’Economie, n° 11-12, 2006, pp. 103-112 (en chinois).

9. L’insuffisance de la législation chinoise en matière de protection pénale en droit d’auteur et droit voisin à travers l’analyse des dispositions légales française et européenne, La protection pénale de la propriété intellectuelle en droit chinois et les profits tirés des expériences du droit européen, Presses des sciences juridiques, 2006, p. 221 et s. (en chinois) ;

10. Reconstruction du principe d’épuisement du droit de brevet de la Chine, Chinese Journal of Law, 2006, n° 6, pp. 39-52 (en chinois) ;

11. L’analyse de la nouvelle loi française sur le droit d’auteur dans la société de l’information, Studies in law and business, 2006, n° 6, pp. 120-129 (en chinois) ;

12. Inspiration de la loi française sur le droit d’auteur dans la société de l’information dans les activités législatives de la Chine, World Intellectual Property, 2006, n° 5, pp. 80-86 (en chinois) ;

13. Les subtilités de la nouvelle loi sur les faillites d’entreprises en Chine, Journal Belge « L’Echo », le 27 septembre 2006, p. 16 ;

14. La Protection pénale des droits d’auteurs en Droit Chinois au regard du Droit Français,Revue Européenne du Droit et de l’Economie, n° 7 et 8, 2005, pp. 185-197 (en chinois).



Mes compétences :

Droit des affaires

Droit