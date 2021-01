Dongli HAO

Traducteur-Interprète assermenté auprès de la Cour d'appel de DIJON depuis 2015, numéro SIRET : 51288726600033 .



Ma langue maternelle est le chinois, Ancienne avocate chinoise en droit des affaires (DS AVOCATS Shanghai et SHANDONG BRIGE LAW OFFICE), ayant aussi mon DEA Droit des marchés, des affaires et de l’économie (Mention : Droit International) de l’Université de Bourgogne, travaillant régulièrement pour le Tribunal de grande instance de DIJON, et plusieurs sociétés de traduction (ETUDE GOUROT, ACSTraduction, TRADECOM, HALFMOON TRADUCTIONS, EasyTranslate).

Ancienne technicienne pour le groupe SINOPEC, avec les diplômes suivants: DESS Commerce Electronique de l’Université d’Avignon (2002, Mention Informatique). Maîtrise en informatique à l'Institut des Travaux de la Marine de Chine(1996). Licence en Technologie électrique à l'institut des Travaux de la Marine de Chine (1993-1995).



Types de documents traduits par mes soins : Acte de mariage, Acte de naissance, Acte de procuration, Acte de succession, Attestation bancaire, Casier judiciaire, Compromis de vente, Contrat commercial, Relevé comptable, Relevé bancaire, Statuts de société, Kbis, Vente immobilière, Contrat de travail, Jugement de divorce, Permis de conduire, Rapport médical, Facture EDF GDF, Diplôme, Relevé de notes, Certificat de réussite, etc…

de tout document administratif, apostillé,certifié, juridique, légalisé, notarié, officiel.

Tarif / Devis



TRADUCTION



- La traduction générale est tarifée en fonction de la quantité du texte d'origine (nombre de mots à traduire par ex.) et du délai exigé.



- La traduction technique est tarifée en fonction de la difficulté du texte d'origine, du nombre de mots et du délai exigé.



Exemples de tarifs pour les traductions assermentées (avec un délai normal):



Documents d'une page: 40 euros/page *

Documents de 2 à 20 pages: 38 euros/page *

Documents de 21 à 50 pages: 35 euros/page *

Dossiers urgents ou techniques: sur devis



* une page d'environs 400 mots français (ou caractères chinois)

* pour une traduction très courte, par exemple un paragraphe ou quelques phrases, le tarif forfaitaire de 25€ sera appliqué.



Documents judiciaires (Statuts, contrat, Kbis, attestation, ordonnance... ) sont soumis aux mêmes tarifs que les traductions assermentées.



2. INTERPRÉTATION



- L'interprétariat d'une visite (officielle, personnelle ou touristique), d'une conférence, d'une réunion, d'un accompagnement etc. est tarifé sur la durée et la difficulté de la mission demandée.



Exemples de tarifs pour les interprétariats (sans compter les frais de déplacement):



Journée entière: 350€

Demie journée: 180€

Heure: 45€

Missions juridique ou techniques: sur devis

Pour les mariages et toutes formalités chez le notaire, le prix horaire est de 65€



Pour un devis gratuit et rapide, merci de prendre contact avec:



Dongli STROOBANTS HAO

Traductrice assermentée

Cour d'appel de Dijon

58, Boulevard de Strasbourg, 21000 Dijon

Tél : 09 82 43 30 96

Mobile : 06 69 19 03 98

traductricechinois@gmail.com

haodl@yahoo.fr



Mes compétences :

