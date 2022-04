Sylvain PELLETIER

En Corée du Sud depuis 2009, je travaille pour Geum Ma Apparel Co, Ltd une entreprise de fabrication/confection textile présente en Corée et en Chine.

Geum Ma Apparel Co, Ltd produit tous types de vêtements homme/femme/enfant et bébé

Nous sommes spécialisée dans la confection de prêt à porter moyen - haut de gamme depuis plus de 40 ans.

Nos autres activités sont la vente de tissue directement depuis nos usines en Chine à Guangzhou ou en Corée, ainsi que d'accessoires de mode, de ceinture et de collier.



Je recherche des marques de vêtements qui veulent fabriquées leurs produits en Corée ou en Chine.



contact : apparel.korea@gmail.com







Mes compétences :

Business