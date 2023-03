Jacques-Antoine BOUTRY

Pharmacien de formation, complété d’un Master « Conception du médicament » spécialisé en développement pharmaceutique, je suis actuellement en poste chez Ethypharm où j'occupe le poste de Directeur Développement Industriel.



A ce titre, je suis responsable de l'industrialisation des nouveaux produits, des transferts de site (Ethypharm et sous-traitance), des activités de scale up, des validations sur les nouveaux équipements, du trouble shooting.



Auparavant, j'occupais le poste de R&D project manager à Mumbai chez Ethypharm India.

Ce poste consistait d'une part à coordonner les activités R&D pour les projets Français et Indiens (développement pharmaceutique et transfert industriel, développement clinique, réglementaire...), d'autre part à assister la filiale Indienne dans la mise aux normes GMP du site de production et de la R&D.



De 2005 à 2008, j’occupais le poste de responsable projets en développement galénique chez Novartis Pharma à Orléans. Ce poste consistait à manager une équipe de techniciens sur les activités de laboratoire aussi bien sur des projets en phase précoce de développement qu’en phase de transfert industriel (sur les sites de production en Suisse et en Allemagne).





Mes compétences :

Développement

Industrie

Galénique

Pharmacie

Management