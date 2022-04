Aziz FAKIR

Mon parcours m'a amené à me spécialiser de plus en plus dans le managment de projets informatiques. J'ai une expérience significative dans la conception et le développement de projets professionnels ainsi que dans la gestion de TMA et des projets de build.

En tant que chef de projets, j’ai pris en charge le pilotage de plusieurs projets de tierce maintenance applicative ainsi que des projets de développement spécifique. Cela m’a permis de développer mes compétences en management (team building, gestion des risques, planification, élaboration, mise en place et mise en œuvre des plans de qualité, des processus de travail…). J’ai mené aussi des audits de certification CMMI et de conformité au système de qualité de l’entreprise

J'ai une expérience de 14 années en technologies de l'information qui me qualifient pour mener des projets avec succès



Mes compétences :

SQL

Java EE

PMP

Gestion de projet

Management

Scrum master