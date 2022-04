Aurelie BRUDER

Actuellement Responsable Social et Formation à la Fédération Nationale des Transports de Voyageurs, je suis principalement en charge du suivi et de la gestion de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires de transport pour le secteur du transport de voyageurs.

De ce fait, je participe donc aux négociations avec les organisations syndicales de salariés tant pour la partie sectorielle qu'au niveau de la branche.



Nous travaillons actuellement, pour le transport de voyageurs, à un accord dérogatoire à la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi (temps partiels) quand les négociations de branche pour l'heure sont orientées sur la réforme de la formation professionnelle, l'égalité professionnelle ou la réécriture de la convention collective.

Je suis également chargée de la veille réglementaire et jurisprudentielle ainsi que des réponses aux adhérents pour toutes les questions relevant de mon champs de compétences.



Pour tout cela il faut donc être réactive tout en étant tempérée,à l'écoute mais aussi force de propositions.