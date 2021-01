Aurore BERNARD

A l'écoute du marché, et curieuse de nouveaux challenges.



Fonceuse, volontaire, la difficulté ne me m'effraie pas et est au contraire un élément moteur.



Actuellement en charge à la fois de projets à cycles courts (pré-test/post-test), et à cycles longs (2 trackings dont un en continu).



Mes domaines de prédilections? La grande consommation, mais aussi le luxe, le textile et les loisirs.



L'adaptabilité est mon credo et la bonne humeur, un sacerdoce...



Mes compétences :

Gestion de projets

Consumer Behaviour

Advertising Research

Analyse de données