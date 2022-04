Elsa REBUT-SARDA

Responsable de Production

Lean Six Sigma Black Belt

Continuous Improvement manager

Purchasing manager



Dynamique: j'apprécie particulièrement les exigences et les urgences liées à la production.

Organisée, je sais prioriser les tâches essentielles pour respecter la chaîne logistique et répondre à nos clients dans les meilleurs délais.

Certifiée Black Belt Lean Six Sigma: je possède les outils et les méthodes nécessaires à l'amélioration continue



Mon expérience de terrain dans la gestion d'équipes me permet aujourd'hui d'occuper des postes de responsable de production ou responsable projets d'amélioration continue.



J'aime travailler en équipe, proposer de nouvelles idées et relever des challenges.



Mes compétences :

Six Sigma Black Belt

SAP

Prodstar

Access

Office

MINITAB

Lean tools

Conduite du changement