Elsa REYNAUD

IKe se positionne comme une société de services digitale, leader dans l'innovation technologique en investissant dans les hommes et les femmes qui la constituent.



Nos clients nous font confiance grâce à notre double-engagement: la qualité du delivery et la création immédiate de valeur.



La mission d’iKe Consulting est d’accompagner ses clients dans leur transformation digitale et dans l’évolution de leurs systèmes d’information par l’innovation technologique en fournissant les meilleurs experts.



.NET / PHP5 / Java / HTML5 / CSS3 / NodeJS / MySQL / COBOL



N'hésitez pas à nous contacter pour tout complément d'information !