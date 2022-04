Elsa SEBAG

Après 6 ans dans un grand cabinet d'audit, j'ai rejoint un groupe bancaire afin de m'impliquer dans la mise en place des normes IFRS (9 ans) puis animer la filière Révision comptable du Groupe (6 ans).



Aujourd'hui, animée d'une énergie vivace et disposant de plus de temps (les enfants ont grandi!), je me lance dans de nouvelles aventures pour revenir à mon métier d'origine (l'expertise-comptable), à l'enseignement qui me plait tant (émulation intellectuelle au contact des étudiants) et/ou pourquoi pas, tenter l'aventure entrepreneuriale ?

Des projets qui me plaisent : le début du reste de ma vie professionnelle !



Mes compétences :

Audit

Banque

Conseil

Expertise comptable

IFRS

Formation