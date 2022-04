Karine MODIANO

Mes diplômes en poche, je me dirige vers le conseil en entreprise et occupe deux postes successifs en tant que juriste avant d'intégrer le Barreau de Paris en 2004.



J'exerce mon activité d'avocate (Cabinet GOZLAN PEREZ et Ass) puis m'installe à mon compte en 2009 (TBKM ASSOCIES). Je développe une clientèle essentiellement constituée d'entreprises approchant les secteurs d'activités commerciales (luxe, prêt-à-porter, créations ...) et artistiques nécessitant des compétences à la fois en droit des sociétés, droit commercial et droit de la propriété intellectuelle.



Par attrait et complémentarité, je me forme au Management d'artistes (IRMA) et à la Production des spectacles vivants.



En 2012, j'intègre la Société "SINEQUANONE" exploitant la marque de prêt-à-porter féminin, en tant que Responsable juridique. J'y ai la charge de l'ensemble des affaires juridiques touchant l'activité de la Société et la mise en oeuvre de tous les types de contrats commerciaux (distribution, concessions, affiliation, franchises, plans d'ouverture de boutiques à enseigne ....) s'inscrivant dans une dynamique de développement de la Marque en France et à l'International.



