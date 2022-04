Elsa Ségolène OWONDO

Bonjour,

Actuellement à la recherche d'opportunités dans le domaine Monétique



Compétences:

PILOTAGE STRATÉGIQUE ET OPÉRATIONNEL ( rechercher et compiler des données chiffrées,conception de tableaux de résultats, établir des TCD, Présenter des résultats mensuels, élaborer divers synthèses et reportings, gérer la relation commerciale)



SYSTEME D’INFORMATION (Microsoft Office, Jasper Report, Opera Report, Sage ERP gestion facturation, Jira, Unix,



MONETIQUE: SAE (Serveur d'autorisation Emetteur), SAA, Flux,



QUALIFICATION LOGICIELLE: Test fonctionnel, Analyse Cahier de charges, Analyse SFG et SFD, Stratégie de test, Plan de Test, Recette, Bilan de test



Mes compétences :

REPORTING

Collecte de l'information

Etude de rentabilité

mise en place outil de gestion

Mesure de la performance

marges

Calcul de coûts