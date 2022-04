En reconversion professionnelle, je prépare un BTS étude et économie de la construction, je reviens à mon premier métier, collaborateur d'architecture.



elsa somano réalise des luminaires en aluminium sur mesure pour répondre, aux besoins et contraintes, par une

étude et une analyse avant chaque projet, en collaboration étroite avec un professionnel.

Depuis déjà quelques années, Elsa somano travaille en collaboration direct avec des architectes, architectes

d’intérieur, et décorateurs. Mettant à leur service son savoir-faire, son expertise en luminaire, pouvant valoriser

l’identité d’un lieu et sa mise en valeur. Elsa somano répond aux demandes spécifiques quelque soit la taille

de l’objet lumineux par un dossier d’étude complet.

Chaque pièce est unique.

Tous les objets lumineux sont confectionnés à la main dans son atelier à Lyon, de la découpe à la mise en

forme des luminaires, montage électrique, et perforation réalisées par elsa somano.



Mes compétences :

Enseignement

Architecture