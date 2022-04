Créée en 2010, Aladium est une ESN spécialisée en SI, conseil, ingénierie et un cabinet de recrutement qui a réalisé un CA de 9.7 M€ en 2014.



Vous avez un projet?

Nous trouvons le profil qu’il vous faut parmi nos consultants.

Vous êtes un candidat ?

Nous vous proposons de créer un vrai partenariat et une relation de confiance avec plus de 1 000 missions potentielles / an

Nos prestations ?

L’assistance technique les mandats de recrutements, le management de contrat

Où nous trouver ?

Nous avons deux agences Paris et Lyon pour être au plus près de nos clients.

Nos valeurs ?

La réactivité, la rigueur, la transparence, la flexibilité, dynamisme, expertise

Nos moyens ?

Notre base interne de 16 000 CV, abonnements jobboards et réseaux sociaux professionnels.

Une démarche qualité continue des processus de recrutement ou de missions.

Une équipe d’experts IT et RH.



Nos références :

Accenture, Canon, BNPP, Bull, Steria, HP, Sopra, Sagemcom, SPIE com, IEDOM…



N'hésitez pas à me contacter : elsa.tannous@aladium.fr



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des ressources humaines

Gestion administrative

Sourcing

Recrutement

Droit du travail