Elsa TROTIER

Bonjour à tous,



Jeune diplômée en agroalimentaire (AgroParisTech) et en marketing et management de l'innovation (Mastère Spécialisé avec NEOMA Business School - ex RMS).



Je souhaite travailler dans les domaines du marketing pharmaceutique ou du conseil.



Je suis une jeune femme consciencieuse et volontaire. De nature curieuse, j'aime comprendre les tenants et les aboutissants de ce que j'entreprends. Je suis autonome et efficace dans mon travail. J'aime travailler en équipe.



Mes compétences :

Pack office

Statistiques

Matlab

Analyse sensorielle

CPG

Culture cellulaire

Gestion de la qualité

PCR

Microbiologie

Transformation bactérienne

Microscopie confocale

Marketing

Gestion de projet