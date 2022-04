Elsa TURQUET

Je me suis prise de passion pour le marketing et les nouvelles technologies au cours de mes précédents stages. Rigoureuse et créative, j'aime le travail bien fait et apporter un peu de joie de vivre à une équipe.



Dans mon temps libre, j'écris un blog sur tous les sujets qui me passent par la tête (en particulier ceux qui me font rire) et je fais de la musique. Je joue de la guitare depuis plus d'une dizaine d'années maintenant et je suis CM, Marketing director, femme à tout faire au sein du projet LaFièvre Guitars, une marque d'instruments de musique entièrement faits mains.



Mes compétences :

community management

benchmarking

Emailing

Axure RP

Adobe Indesign

Sales Force

Réseaux sociaux

Logiciel CRM